Binnenkort Internationale Week Zonder Vlees

De World Meat Free Week zal dit jaar plaatsvinden van 11 tot 17 juni. Doel is de boodschap uit te dragen dat de vleesconsumptie in het belang van de planeet best zo veel mogelijk beperkt wordt.In

Mensen over de hele wereld worden opgeroepen om minstens een keer in deze week een vleesloze maaltijd te nemen. Reden is dat de vleesproductie tot broeikasgassen leidt, dat de veeteelt ook veel van de aardoppervlakte gebruikt en ook goed is voor een belangrijk deel van het verbruik van drinkbaar water.

Wanneer we alleen maar één maaltijd per week van vleesconsumptie afzien, dan maakt dat een heel groot verschil, vinden de organisatoren. Bovendien zal het mensen nog meer aan het denken zetten over hun voedingsgewoonte, zo hopen de initatiefnemers van de World Meat Free Week.

Het gaat dit jaar om de vierde editie. Vorig jaar volgden zo'n 200 miljoen mensen de oproep van de organisatie.