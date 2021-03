Het aantal goederen dat per spoor via de Antwerpse haven wordt vervoerd zal tegen 2030 verdubbelen. Daarvoor is een akkoord bereikt tussen het havenbestuur, Railport en Infrabel. Meer vrachtwagens van de baan halen en containers op de trein krijgen is nodig met de Oosterweelwerken voor de boeg. Mobiliteitsminister Georges Gilkinet wil 40 miljoen euro vrijmaken om die ambitie waar te maken.