Binnenvaartschepen kunnen vanaf februari overal in Antwerpse haven LNG tanken

In de Antwerpse haven start in februari de LNG-bunkerbarge FlexFueler 002, een in opdracht van Fluxys en Titan LNG gebouwd schip dat vloeibaar aardgas (LNG) op grote schaal beschikbaar maakt als alternatieve scheepsbrandstof. Binnenvaartschepen en kleine kustschepen zullen vanaf dan overal waar ze laden of lossen de mogelijkheid hebben om met LNG te worden gebunkerd.

Volgens Fluxys en Titan LNG wordt LNG steeds aantrekkelijker als alternatieve brandstof in de scheepvaart. Het reduceert namelijk de uitstoot van zwavel en fijnstof 'tot verwaarloosbare niveau's', terwijl ook de uitstoot van stikstofoxiden drastisch naar omlaag gaat. De regelgeving voor het zwavelgehalte in scheepsbrandstof wordt steeds strenger en in de nabije toekomst worden er nog aanvullende milieubeperkingen verwacht.De FlexFueler 002 zal vloeibaar biogas (uit organisch afval) of vloeibaar synthetisch methaan (van groene waterstof en afgevangen CO2) beschikbaar stellen aan LNG-aangedreven schepen. De bunkerbarge zal opereren vanaf Kaai 526/528, waar Fluxys truck-to-ship bunkering faciliteert en Titan LNG een permanent bunkerpunt voor binnenvaartschepen exploiteert, maar kan naar overal waar binnenvaartschepen en coasters laden en lossen .'Het vooruitzicht om binnen afzienbare tijd met onze nieuwgebouwde bunkerbarge volledig koolstofneutrale opties te bieden sterkt ons in ons engagement om de energietransitie vooruit te doen gaan', zegt Pascal de Buck, CEO van Fluxys. 'We zijn trots om met partner Titan LNG de scheepvaartsector een belangrijke logistieke schakel te bieden om over te schakelen naar schonere operaties in de Antwerpse haven en regio.'

(foto © Belga)