Voor de cinema's is het wellicht nog even wachten voor ze weer kunnen openen. Maar bij cinema Cartoon's zijn de voorbereidingen om dat veilig te kunnen doen wel al bezig. De uitbaters werken aan een plan om een bioscoopbezoek op een veilige afstand van elkaar mogelijk te maken. In afwachting kunnen de liefhebbers films die normaal in de zalen zouden lopen via een online platform huren.