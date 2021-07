De meeste café’s en restaurants hebben het ergste leed geleden maar vooral hotels, cateraars en nachtclubs hebben het nog altijd niet onder de markt. Voor hen komt de Vlaamse regering met extra financiële steun over de brug tot eind september. Hulp die meer dan welkom is want bijvoorbeeld maar 1 op de 4 à 5 hotelkamers is bezet. Vorige week trokken de Antwerpse hotels nog aan de alarmbel in het ATV-nieuws. De bijkomende steun geldt niét voor de café’s en restaurants.