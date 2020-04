De Toren van Babel, het houten kunstproject aan de voormalige Slachthuissite in de Antwerpse wijk Dam, is gisteravond afgebrand. Het vuur werd opzettelijk aangestoken. Opvallend genoeg filmde de dader zich terwijl hij de toren in de brand stak en gaf hij zich daarna aan bij de politie. De bezielers van het project zijn aangeslagen en hebben al beslist om de toren niet terug op te bouwen, maar vermoedelijk komt er wel een nieuw project.