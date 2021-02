Bisschop Johan Bonny achter het fornuis voor Broederlijk Delen

Dit jaar staat monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, elke week van de vasten enkele uren achter zijn kookpotten voor het goede doel, om marmelade te maken van Sevilla-sinaasappelen. „Dat zijn bittere sinaasappelen die enkel in januari en februari verkrijgbaar zijn", legt hij uit. In Engeland beschouwt het men als een heuse delicatesse. Het is heerlijk op een geroosterde boterham, een pannenkoek, bij een bolletje ijs en zelfs bij een stukje vlees”

De bisschop kwam op het idee omdat de traditionele Koffiestop, die het bisschopshuis elk jaar organiseert ten voordele van de vastencampagne van Broederlijk Delen, dit jaar niet kan doorgaan wegens corona. „Elke week van de vasten bereid ik een aantal potjes marmelade. Ik koop zelf de ingrediënten aan, snipper de sinaasappelen in julienne, kook de confituur en vul de potjes. Daar kruipt best wat tijd in. De potjes plaats ik in de personeelsrefter van het bisschopshuis. Medewerkers kunnen er eentje meenemen en daarvoor een vrije bijdrage in een doos steken, die ik dan aan Broederlijk Delen zal overmaken. Zo kunnen we de vastencampagne toch ondersteunen. En wie weet, kan men ook op andere plekken iets gelijkaardigs op touw zetten voor Broederlijk Delen ...”

(bericht en foto : Bisdom Antwerpen)