Bisschoppen teleurgesteld: "En dat nu de belangrijkste week eraan komt"

De beslissing van het Overlegcomité vrijdag om het zogenaamde 'buitenplan' in de koelkast te stoppen, is te begrijpen, maar het is spijtig dat het net gebeurt nu de belangrijkste week voor christenen eraan komt. Dat zegt woordvoerder Geert De Kerpel van de Bisschoppenconferentie.

Het Overlegcomité had eerder deze maand laten weten dat erediensten vanaf 1 april mogelijk zouden zijn in open lucht en met 50 personen. Dat plan wordt nu dus uitgesteld. "Dit is toch even slikken", zegt De Kerpel, "1 april is Witte Donderdag, 2 april is Goede Vrijdag, 4 april is Pasen. Dat zijn de belangrijkste liturgische dagen van het jaar."

De Kerpel herinnert eraan dat vorig jaar, door de lockdown, de publieke liturgische samenkomsten rond Pasen al helemaal geschorst waren. "Dat was nooit eerder gebeurd."

"Aan de andere kant moeten we de veiligheid van iedereen vooropstellen en solidariteit tonen met de overheid. We doen deze inspanningen samen. Het is dus een dubbel gevoel", aldus nog De Kerpel, die wel opgetogen is dat mensen digitaal, via tv of radio, vieringen volgen. "Dit gezegd zijnde willen wij, christenen, toch vooral samenkomen, en is dit dus jammer", klinkt het nog.