Gisteravond is de Bisschoppenhoflaan opnieuw onder water gelopen. Honderden bewoners zaten na de leidingbreuk zonder leidingwater. Het ongenoegen in de buurt is groot.

De hele rijbaan in de richting van Antwerpen stond over honderden meters blank en kelders liepen onder water. De waterleiding werd afgesloten en zo zaten meer dan 300 bewoners zonder leidingwater. De buurt is de situatie beu, op enkele maanden tijd is het al de 4de keer dat de straat onder water staat door een leidingbreuk.