Bisschoppenhofllaan weeral onder water na nieuw waterlek

Gisteravond was het weeral zover op de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Een lek in de waterleiding en een deel van de Bisschoppenhoflaan onder water.

Het is nu al de achtste keer op 2 jaar tijd dat hetzelfde probleem zich voordoet. De buurtbewoners kunnen er niet meer om lachen, al wordt het al smalend 'Bisschoppenhofplage' genoemd.

Door het lek stonden twee rijvakken richting Wijnegem onder water. Water-link kwam gisteren ter plaatse en vandaag wordt er verder gewerkt. De huizen aan de even kant, van 154 tot 218 zitten nog zonder water. Er werden kraantjes geïnstalleerd, zodat de bewoners toch wat leidingwater kunnen halen. (foto GvA - BFM)

Tot dan zitten 32 huisnummers, en een veelvoud aan gezinnen, nog aangesloten op de oude leiding. “Donderdagavond is in die oude leiding een spontane breuk ontstaan”, zegt Janssens. “We zijn nu bezig met de herstelling en hopen dat die vandaag (vrijdag, red.) afgerond is.” De huizen aan de even kant van de Bisschoppenhoflaan, van 154 tot 218 hebben voorlopig geen water.

Op twee straathoeken zijn tijdelijke kraantjes gezet om water te halen. Later vandaag komen er ook containers met drinkwater. “Na de herstelling zal het water nog even ondrinkbaar blijven”, zegt Janssens. De straat heeft de afgelopen jaren al meerdere keren onder water gestaan na een waterlek.