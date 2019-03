Bistro ‘SANS SEL’ in AZ Klina leert je zoutarm koken

Op donderdag 14 maart is het Wereldnierdag. Die dag verwelkomen de diëtisten van AZ Klina iedereen in hun bijzondere info-bistro 'SANS SEL'! Een bistro waar je niet kan eten, maar wel alles kan leren over zoutarm koken en eten.

Te veel zout is schadelijk voor je bloeddruk, nieren, hart, … In cijfers: de gemiddelde Belg eet 10 à 16 g zout per dag, terwijl de aanbevolen hoeveelheid slechts 5 g is. Nochtans kan je je zoutinname makkelijk beperken door de juiste keuzes te maken tijdens het koken.

Wie meer wil leren over zoutarm koken is welkom op donderdag 14 maart vanaf 13u30 in de inkomhal van het Klina, Augustijnslei 100 in Brasschaat.

(bericht : AZ Klina - foto : Pixabay)