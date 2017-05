Een 46-jarige vrouw betrapte zaterdagochtend in de Lindenboomstraat in Antwerpen een man die haar fiets probeerde te stelen. Rond 7.30 uur hoorde de vrouw lawaai aan de achterkant van haar woning. Toen ze ging kijken, stond ze oog in oog met de dader. De verdachte man was aan de fiets aan het morrelen. Toen het slachtoffer hem aansprak, begon hij haar te bedreigen. Hij zei onder andere dat hij haar huis in brand zou steken als ze hem niet met rust zou laten. Toen de vrouw zei dat ze de politie ging verwittigen, zette hij het op een lopen. Ze kon nog snel enkele foto's van de vluchtende man nemen met haar gsm. Twee inspecteurs van het snelleresponsteam waren even snel ter plaatse. De vrouw toonde de foto's en aan de hand daarvan konden de politie-inspecteurs de verdachte een paar straten verderop in de boeien slaan. Het gaat om een 48-jarige man. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.