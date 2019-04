Nachtburgemeester moet zorgen voor communicatie tussen stad en dancings

Vier Antwerpse havenarbeiders zijn opgepakt in verband met drugssmokkel. Dat gebeurde bij verschillende huiszoekingen, in twee verschillende dossiers. De vier worden ervan verdacht, dat ze drugsbendes hebben geholpen, om drugs via de haven het land in te smokkelen. Bij CEPA, dat de aanwerving van havenarbeiders regelt, zeggen ze er alles aan te doen om dokwerkers te ontraden zich in te laten met drugs.