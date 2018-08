BK voor Elite zonder Contract en Beloften LIVE op ATV

Op zondag 12 augustus vindt in Stabroek en Berendrecht voor de derde keer het Belgisch Kampioenschap Wielrennen voor Elite zonder Contract en Beloften U23 plaats. In grote lijnen is alles identiek aan de voorbije twee edities: zo wordt de start van beide wedstrijden gegeven op de Solftplaats in Berendrecht en ligt de aankomstlijn in de Dorpsstraat van Stabroek ter hoogte van het Gemeentehuis. Ook het parcours van 14,5 kilometer met de kasseien in de Oude Papenstraat en de Reigersbosdreef bleef onaangeroerd, net als de afstand voor beide categorieën.

Zo dienen de Elite zonder Contract na een aanloopstrook van 6,4 kilometer nog tien ronden af te leggen, goed voor een totale afstand van 148,4 kilometer. De Beloften nemen dezelfde aanloopstrook en krijgen dan nog twaalf ronden voor de wielen geschoven, goed voor een wedstrijd van 176,8 kilometer. De Elite zonder Contract vertrekken om 9u waardoor de opvolger van Stijn De Bock rond 12u15 gekend zal zijn. De Beloften beginnen om 13u aan hun tocht en rond 17u zullen we weten wie de trui overneemt van Jordi van Dingenen.

De organisatie zorgt, in samenwerking met MotoMediaTeam, ATV en Belgian Cycling, voor een absolute primeur: voor het eerst in de geschiedenis wordt een BK voor niet-profs live uitgezonden op televisie. De finales van beide wedstrijden kunt u namelijk rechstreeks volgen op ATV. Geraakt u dus niet tot in Stabroek maar wilt u kijken hoe uw favoriete renner het doet, stem dan zeker af op ATV.

ATV zendt woensdag ook de finale van het Na-Tour Dernycriterium uit vanaf 20u

(foto en bericht : Schaal Sels)