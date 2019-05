Driehonderd Antwerpenaren hebben een boete gekregen nadat ze met een camera betrapt werden op sluikstorten.De overtreders gooiden hun afval in een GFT-koker, waarvoor je een gepersonaliseerde badge nodig hebt. Wat de gebruikers niet wisten, is dat de stad een camera in de koker had bevestigd. In totaal werden zo vijfhonderd mensen van de Damwijk betrapt. De boetes gaan tot 350 euro en worden bepaald door de GAS-ambtenaar. De stad zal in de toekomst nog gelijkaardige controles uitvoeren.