Blauwe zone in Kalmthout uitgebreid met Willy Vandersteenplein

Veel wagens staan voor langere tijd op het Willy Vandersteenplein geparkeerd. Ondermeer pendelaars gebruiken die parking. Daardoor vinden bezoekers van de winkels op het plein vaak geen parkeerplaats meer.



Op vraag van de winkeliers rond het plein, breidt de gemeente Kalmthout de blauwe zone van de Heidestatiestraat uit naar het Willy Vandersteenplein. Zo komt er opnieuw voldoende parkeergelegenheid vrij voor de klanten. Wie voor langere tijd wil parkeren, kan gebruik maken van de parking van station Heide of de parkeerplaatsen achter de kerk van Heide.



In een blauwe zone geldt een gratis parkeerduur van twee uur, zo ook in de Heidestatiestraat en omgeving. De gemeente kan daarvan afwijken. Dat staat op het bord vermeld. Hoe parkeer je correct in de blauwe zone? Plaats je de parkeerschijf op het uur waarop je toekomt. Je mag maximaal een kwartier naar boven afronden. Is de parkeertijd overschreden, dan riskeer je een parkeerbelasting van 25 euro.

(bericht en foto : Gemeente Kalmthout)