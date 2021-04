Antwerps gouverneur Cathy Berx heeft vrijdagnamiddag de provinciale fase van het rampenplan geactiveerd naar aanleiding van de brand in het Groot Schietveld in Brecht. Dat bevestigt haar kabinet. Berx is ook ter plaatse voor crisisoverleg. De brand in het natuurgebied en militair domein raakt voorlopig niet onder controle en breidt nog steeds uit. Ook de rookpluim drijft steeds verder en leidt tot geurhinder in de Antwerpse oostrand. De brand ontstond vrijdagmiddag na schietoefeningen van het leger. Er was meteen sprake van een omvangrijke brand en dus kwamen verschillende brandweerkorpsen ter plaatse, net als een blushelikopter. De rookpluim bleef aanvankelijk wel boven het Groot Schietveld hangen en leidde dus niet meteen tot hinder voor omwonenden. Intussen is de brand nog steeds niet omschreven en breidt het vuur zelfs nog uit. De rookpluim leidt ook tot hinder in de ruime omgeving. Volgens Berx is dat de reden waarom de provinciale fase van het rampenplan nodig is. Er is ook bijkomende ondersteuning vanuit Nederland gevraagd om de brand onder controle te krijgen. Wie hinder ondervindt van de rook, sluit best ramen en deuren of zet de ventilatie van zijn voertuig af. Je kan de omgeving van Brecht ook beter vermijden, laat Berx nog weten.