"Blijf van religieuze symbolen af"

Religieuze en kerkelijke symbolen horen niet thuis in een politieke campagne. Dat schrijft Luk Van Maercke, de hoofdredacteur van Kerk & Leven, in de editie van deze week. Aanleiding daarvoor is de affiche die de partij Vlaams Belang onlangs lanceerde voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Daarin wordt een close-up van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal gebruikt met focus op het kruisbeeld en iets wat voor een moskee moet doorgaan, is doorstreept met een rood kruis.

“Ten eerste is het politieke misbruik van de kathedraal en het kruisbeeld ronduit ergerlijk. Ten tweede worden religieuze symbolen gebruikt om een boodschap te brengen die haaks staat op wat de Kerk zelf zegt”, schrijft Van Maercke. “Terwijl de campagne van Filip Dewinter de indruk wekt dat het gaat om katholieken versus moslims, kiest de Kerk helder en consequent voor een dialoog tussen de verschillende religies. Geen confrontatie dus, maar wederzijds respect. Uitsluiting, haat en confrontatie staan haaks op de naastenliefde en de barmhartigheid van het evangelie”, stelt Van Maercke.

Hij voegt er in Kerk & Leven nog aan toe dat “wij als christenen de politieke recuperatie van ons geloof niet mogen dulden.”