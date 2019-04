Na Vlaanderens mooiste afgelopen zondag, is het morgen de beurt aan de oudste wielerkoers van het land: de Scheldeprijs. De start is net als vorig jaar niet meer in Antwerpen maar wel in het Nederlandse Terneuzen. Om zo meer koers te krijgen in Zeeland, waar een stevige oostenwind voor waaiers moet zorgen. In en rond Schoten zullen er ook minder kilometers worden gereden.