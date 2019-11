In de Verlatstraat in Antwerpen opent morgen een nieuwe overdekte bio-markt. Van de zaak zijn er al vestigingen in het Brusselse, maar nu dus ook in Antwerpen. Bijzonder is dat elke markt ook verbonden is met een project in de buurt, een samenwerking met een lokale boer die op een oppervlakte van maximaal 5 hectare werkt. Zo willen de oprichters kleine landbouwbedrijven helpen om winstgevend te blijven.