Blijvend hoge vacaturecijfers voor regio Antwerpen-Waasland

Hoewel de jobmarkt in Vlaanderen wat begint af te koelen, is daar in Antwerpen en het Waasland amper iets van te merken. Dat besluit Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen Waasland uit zijn digitale competentiebarometer.

De werkgeversorganisatie verwacht bovendien dat die trend zich in 2020 nog zal doorzetten, door de vergrijzing en massaal aangekondigde investeringen in de industrie. De hoge vacaturecijfers zijn volgens Voka vooral toe te schrijven aan de nog groeiende personeelsvraag in de industrie. Want andere sectoren volgen wel een dalende trend.

Oktober en mei waren in 2019 de uitschieters, met respectievelijk 21.923 en 20.261 geposte vacatures. Dat komt volgens Voka omdat heel wat werkgevers voor de zomer en voor het eind van het jaar een balans opmaken van hun personeelsbehoeftes. Twee sectoren steken er ver bovenuit: logistiek en transport aan de ene kant en industrie (productie en techniek) aan de andere kant. In de transportsector was er kort na de zomer een verdubbeling van het aantal vacatures voor magazijnmedewerkers en orderpickers, maar die werd gevolgd door een haast even scherpe terugval tegen het einde van het jaar. Ook de vraag naar administratieve profielen in de sector koelde recent af, wat mogelijk te wijten is aan onzekerheid door de brexit en handelsbelemmeringen.

In de industrie schoot het aantal vacatures in oktober en november omhoog, met verhoogde vraag naar technici, productiemedewerkers en procesoperatoren voor de chemie, petrochemie en maakindustrie. In de voedingssector nam het aantal vacatures voor productieoperatoren tussen september en november met 75 procent toe. Ook in 2020 ziet Voka geen vertraging van de jobmarkt. 'De effecten van de vergrijzing zijn onafwendbaar, en we staan nog maar aan het begin van die evolutie', zegt gedelegeerd bestuurder Luc Luwel. 'De komende jaren gaan er 11.500 technici op pensioen. Bovendien maken we een zelden geziene investeringsgolf mee in de Antwerpse chemie en petrochemie, waarmee honderden directe en indirecte jobs worden gecreëerd.'