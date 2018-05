VIDEO: Blikseminslag op liftkoker ziekenhuis

Een groep professoren heeft een open brief gestuurd aan Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts en zijn collega Joke Schauvliege. Om aan te dringen op een beter overleg rond het Saeftinghedok. Het nieuwe voorstel voor de uitbreiding van de containercapaciteit in de Antwerpse Waaslandhaven vindt geen genade bij de professoren. In de plannen van minister Weyts zou er nu sprake zijn van een beperkt Saeftinghedok, met een containerterminal aan de zuidkant. De professoren stellen in hun open brief dat er geen voorstellen zijn om die extra containers vlot uit de haven te krijgen. Zij vragen de minister om terug rond de tafel te gaan zitten. Zoals het nu voorligt zal het plan volgens hen enkel voor meer fileleed zorgen.