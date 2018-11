Wie graag voedsel leert fermenteren... of toch maar liever de meest duurzame kledingwinkels van de stad wil ontdekken, die kan vanaf vandaag terecht bij Lokaal 25. De pop-up geeft gedurende twee maanden verschillende workshops en lezingen rond duurzaamheid in mode en eten. Het concept is een intiatief van Costa, in samenwerking met heel wat duurzame food- en fashionspots in Antwerpen.