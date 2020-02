Blindenwandeling Essen resulteert in concrete aanpassingen

Een maand geleden daagden twee slechtzienden het schepencollege van Essen uit om blindelings het gemeentehuis te bereiken vanaf het Heuvelplein. Zo konden ze aan den lijve ondervinden welke obstakels blinden en slechtzienden moesten overwinnen.

Eddy Van Oers en Mathias Tilborghs, twee slechtzienden uit Essen, ijveren voor meer toegankelijkheid en een veiligere woonomgeving voor slechtzienden. Ze daagden het schepencollege uit om zelf te ondervinden hoe het is om als slechtziende op pad te gaan. Het schepencollege nam de uitdaging aan en zocht geblinddoekt de weg van het Heuvelplein naar het gemeentehuis.

“Door deze test te doen zijn we tot het besef gekomen dat we de omgeving rond het gemeentehuis heel wat veiliger kunnen maken voor blinden en slechtzienden”, zei schepen Brigitte Van Aert (CD&V). “We hebben de opmerkingen van Eddy en Matthias ter harte genomen en zijn aan het werk gegaan om een blinden- en slechtziendvriendelijkere omgeving te creëren.”

Daad bij het woord

“Zoals beloofd hebben we rekening gehouden met de adviezen die Eddy en Mathias ons gegeven werden”, zegt Van Aert. “Samen hebben we het station van Essen bekeken, het gemeentehuis en de Oude Pastorij. Aan het station zal een volglijn komen vanaf het ‘tunneltje’ naar het zebrapad. Een goed contrast tussen een weg en een voetpad is eveneens belangrijk, evenals een noppentegel aan een zebrapad en volglijn naar die noppentegels.

(bericht en foto : Margo Tilborhgs)