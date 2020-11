Pas op voor je opnieuw start met sporten na corona. Dat is de boodschap van sport-medisch centrum Nottebohm uit Brecht. Sporten terwijl je besmet bent, vermijd je sowieso best, want anders kan je een hartspierontsteking krijgen. Maar vanaf je genezen bent, laat je je best screenen, aldus sportarts Alexander De Keersmaeker. Want de schade is soms groter dan je denkt.