Bloedserieus Antwerpen nu ook in historische Handelsbeurs

De jaarlijkse bloedinzameling voor studenten, Bloedserieus, zal dit jaar in Antwerpen uitzonderlijk ook een dag plaatsvinden in de Handelsbeurs. Tijdens de vierdaagse campagne rekent het Rode Kruis op de Antwerpse studenten die nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden en ziekenhuizen te kunnen voorzien van voldoende bloedproducten voor patiënten.

Bloedserieus is goed voor zo'n 12.000 donaties in Vlaanderen. Die donaties vormen een heel belangrijk aandeel van het totaal aantal bloeddonaties op jaarbasis, en kunnen de bloedvoorraad een enorme boost geven. Ook de Antwerpse studenten zorgen jaarlijks voor een belangrijke bijdrage. Maar dit jaar lopen de inschrijvingen trager dan anders, op dit moment is slechts 45 procent van de beschikbare bedjes al ingevuld. 'De ziekenhuizen hebben hun handen vol met de behandeling van coronapatiënten. Laten we er samen voor zorgen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de beschikbaarheid van bloedproducten', aldus Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Door de strenge coronamaatregelen in universiteiten en hogescholen zijn minder studenten aanwezig op de campus. 'We hebben elke donatie nodig om een stabiele voorraad op te kunnen bouwen. Daarom deze warme oproep naar Antwerpse studenten om letterlijk uit hun kot te komen om te doneren. Bloedinzamelingen gebeuren altijd in een veilige omgeving waarbij alle maatregelen strikt worden nageleefd, ' zegt Tassignon. Het Rode Kruis rekent, nu meer dan ooit, op de komst van studenten. 'Door de coronacrisis zijn we massaal aan het telewerken waardoor bloedinzamelingen bij bedrijven niet langer plaatsvinden', zegt Tassignon. 'We lopen dus ook daar een groot aantal bloeddonaties mis.'

Iedereen welkom

De Bloedserieusactie mag zich dan wel op studenten richten, iedereen die in de buurt is, is welkom. Tussen 23 en 26 november loopt de Bloedserieuscampagne in het donorcentrum van Edegem (naast spoed UZA) tussen 10 en 18.30 uur. Een afspraak maken is verplicht en kan zowel via 0800 777 00 als via www.rodekruis.be. Op 25 november zal er een extra bloedinzameling plaatsvinden in de Handelsbeurs (Twaalsmaandenstraat 9) van 12 tot 15 uur en van 15.30 tot 18.30 uur. Meer informatie en reserveren kan via www.bloedserieus.be.