Het aantal besmettingen is de voorbije 24 uur opnieuw lichtjes gestegen. Gisteren doken die nog onder de symbolische kaap van de 100. Maar nu zijn er weer 111 besmettingen. Het totaal in ons land overschrijdt nu de 60.000 besmettingen. 20 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er wel drie minder dan de dag voordien. Er liggen nu nog 395 mensen in het ziekenhuis met covid-19. Dat is een daling met 30 ten opzichte van gisteren. Er waren 5 overlijdens te betreuren. Dat zijn er ook drie minder dan gisteren.