Bloemen als symbool voor genezen coronapatiënten

We kunnen al een hele tijd genieten van zomerweer, maar een terrasje doen of een cocktail drinken in een zomerbar zit er voorlopig niet in. En het is nog niet duidelijk of en wanneer het wel kan. Want er zijn nog geen concrete maatregelen voor de zomerbars. Daardoor heerst veel onzekerheid bij de organisatoren die niet weten of ze mogen starten met de opbouw van hun bars.