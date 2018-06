Bloemstraat in Borgerhout test tuinstraat uit

Morgen start in de Bloemstraat in Borgerhout een proefproject als voorbereiding op een volledige herinrichting als tuinstraat. Gedurende 3 maanden kunnen de bewoners binnen het project een nieuwe inrichting uittesten. Zo wordt de straat deels parkeervrij gemaakt, krijgt ze een tijdelijke, creatieve groene inrichting en staan de bewoners mee in voor het groenonderhoud.

Een tuinstraat is een straat die maximaal groen is ingericht met geveltuinen, ingerichte boomspiegels, groenslingers, bomen en plantvakken. Het inrichten van dergelijke straten is een van de maatregelen waarmee de stad zich kan aanpassen aan de wijzigingen van het klimaat, zoals wateroverlast en hittestress. Bijkomend creëert een tuinstraat een rustiger, groener en mooier straatbeeld en bevordert ze de sociale interactie.

De bewoners van de Bloemstraat maakten in november 2017 voor het eerst kennis met de plannen van een mogelijke inrichting van hun straat als tuinstraat. Het concept dat nu wordt uitgetest is dan ook het resultaat van een reeks intensieve overlegmomenten met hen. De bewoners dachten mee na over de nieuwe inrichting en deden verschillende suggesties.

De Bloemstraat is de eerste tuinstraat in Borgerhout”, vertelt districtsschepen Marij Preneel, “Wanneer de resultaten positief zijn, hopen we in de komende jaren veel tuinstraten in te richten in het district. Ook voor straten met meer verkeer kan de tuinstraat een model worden. Tuinstraten bieden immers heel wat voordelen. Met zo veel mogelijk groen en grote stukken zachte ondergrond kan het water bijvoorbeeld beter insijpelen. Tuinstraten zijn de straten van de toekomst." De straat is momenteel al een woonerf. Ze wordt heringericht met zoveel mogelijk groen.

Op 30 juni start de opbouw van het proefproject in de straat met een buurtfeest. Tijdens het proefproject en na afloop worden de bewoners bevraagd. De resultaten worden verwerkt in het definitieve ontwerp van de straat. Buiten Borgerhout zullen nog 3 districten (Deurne, Wilrijk, Antwerpen) een aantal geselecteerde straten vergroenen en verblauwen (bevorderen van infiltratie).

(Foto: Tuinstraat Lange Ridderstraat - Stad Antwerpen)