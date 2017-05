Blokken in woonzorgcentrum Sint-Mathildis en in bib Boechout

Woonzorgcentrum Sint-Mathildis opent de deuren voor wie in stilte, maar toch samen met andere studenten, wil studeren. Jongeren kunnen in de blokperiode ook in de Boechoutse bibliotheek terecht.

Schepen van Jeugd Els Augustinus: “In Boechout helpen we de jongeren in de gemeente graag tijdens de intensieve blokperiode. Daarom zetten zowel het woonzorgcentrum Sint-Mathildis als de bibliotheek de deuren open voor studenten. Zo creëren we enkele rustige plekken om te studeren. En er kan altijd een praatje gemaakt worden met de bewoners van het woonzorgcentrum. Wie weet komen studenten zo wel de ultieme studeertip te weten?”

Woonzorgcentrum Sint-Mathildis zet tot en met 31 juni voor een beperkt aantal studenten de deuren open. Studeren kan er in drie blokken. Een eerste blok is van 8 tot en met 12 uur, een tweede blok is van 12.30 uur tot en met 17 uur en het laatste blok is van 17 tot en met 22 uur. Van 8 tot en met 17 uur is er plaats voor 12 studenten, na 17 uur neemt dit toe tot 15 studenten.

Studenten kunnen ook 7 dagen op 7 in de bibliotheek op het Jef Van Hoofplein in Boechout terecht. Er is een grote leeszaal en verschillende nisjes waar ze hun laptop en cursussen kwijt kunnen. Studeren kan er tijdens de openingsuren.

Meer informatie kan u hier vinden.