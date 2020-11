Het Antwerpse stadsbestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan de familie, naaste kennissen en bandleden van de overleden muzikant Bob Van Staeyen, bekend van de Antwerpse band De Strangers. De stad opent in de loop van maandag een online rouwregister. Burgemeester Bart De Wever: “Stranger Bob is overleden... dat voelt voor mij echt als het einde van een tijdperk. Mijn diepste respect voor hem en medeleven voor de familie.” Robert (Bob) Van Staeyen werd geboren op 10 maart 1936. Hij volgde handelsonderwijs en ging later aan de slag als bediende. Tijdens zijn studies richtte hij met een aantal kennissen een eerste bandje op, waarin hij zong en gitaar leerde spelen. Nadien richtte hij nog een eigen muziekgroep op, The Comedians, en ging hij in een orkest spelen. Sinds 1964 werd hij ter vervanging van Gust Torfs aangenomen bij de Antwerpse band De Strangers. Behalve met zingen en gitaar spelen, hield Van Staeyen zich ook bezig met de boekhouding van de groep. De Strangers werden later legendarisch dankzij hun met veel humor doorspekte en in het authentiek Antwerps gezongen covers van hits. Nummers als ‘Antwârpe’, ‘Bij de rijkswacht’, ‘Schele Vanderlinde’ en ‘Oh mijne blauwe geschelpte’ behoren tot het collectief geheugen van heel wat Antwerpenaars. In 1991 werd Bob, binnen De Strangers herkenbaar door zijn kale hoofd en snor, door de Snorrenclub Antwerpen verkozen tot ‘Snor van het Jaar’. Verder was hij af en toe als acteur te zien op televisie, onder andere in de komische serie Benidorm. In 2017 werden De Strangers nog geëerd voor hun vijfenzestigjarig bestaan. Zo kregen ze onder meer een tijdelijke tentoonstelling in het Antwerpse stadsarchief. Afgelopen zaterdag 14 november overleed Van Staeyen op 84-jarige leeftijd. Wie wil, zal zijn medeleven kunnen betuigen op www.antwerpen.be/rouwregister. Het rouwregister voor Bob Van Staeyen komt daar online in de loop van maandag 16 november. Rouwbetuigingen kunnen er neergeschreven worden tot en met de dag van de afscheidsplechtigheid.