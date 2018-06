'Bocht van Ranst’ (E313-E34) krijgt nieuw wegdek

1 autorit op 20 wordt in ons land uitgevoerd door een slaperige bestuurder. Onder bepaalde omstandigheden komt slaperigheid zelfs nog vaker voor. Dit blijkt uit een nieuwe studie van Vias institute. Bij bestuurders onder de 30 jaar is bij 1 rit op 7 de bestuurder slaperig. Ook de afstand speelt een rol, bij trajecten vanaf 60 km is 1 op 10 bestuurders vermoeid. ’s Nachts tussen middernacht en 6u is het aandeel vermoeide bestuurders het grootst. Slaperigheid speelt een rol in ongeveer 1 ernstig ongeval op 5. Met de zomervakantie voor de deur wil Vias institute iedereen waarschuwen die met de wagen op reis vertrekt. Ongevallen door slaperigheid achter het stuur zijn vaak bijzonder ernstig. Volgens internationale schattingen kan ongeveer 20% van alle ernstige verkeersongevallen worden toegeschreven aan slaperigheid achter het stuur. Dit aandeel is vergelijkbaar met het rijden onder invloed van alcohol. In het algemeen is niet zo veel bekend over het voorkomen van vermoeidheid achter het stuur. Daarom heeft voor Vias institute voor de tweede keer een studie rond slaperigheid in het verkeer gedaan. Deze studie is gebaseerd op een uitgebreide bevraging bij een representatieve steekproef van meer dan 3500 landgenoten. (foto Pixabay)