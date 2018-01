Bodybuilders veroordeeld voor hormonenhandel

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft veertien beklaagden uit het bodybuilding- en fitnessmilieu veroordeeld voor de handel en het gebruik van hormonen.

De hoofdbeklaagde (Alex V.) uit het Nederlandse Oosterhout kreeg twee jaar cel - een jaar meer dan gevorderd - en 18.000 euro boete. Zijn opbrengst van de handel, berekend op 58.500 euro, werd verbeurdverklaard. Het onderzoek was eind 2015 van start gegaan na een positieve dopingcontrole in een fitness in Zwijndrecht. De speurders kwamen zo de 'SuppTrade Eagles' op het spoor, een groep bodybuilders die gesponsord werd door SuppTrade, de firma van Alex V. in Oosterhout. Die verkocht voedingssupplementen en bood fitnessbegeleiding aan, maar dit was volgens het openbaar ministerie een dekmantel voor een hormonenhandel.

De Eagles zochten - in ruil voor sponsoring en een flinke korting - klanten om de hormonen aan te verkopen. De politie trof op 10 februari 2016 in een kelderbox van Alex V. aan de Kipdorpvest in Antwerpen een heuse 'supermarkt' voor hormonale producten aan met een straatwaarde van minstens 100.000 euro. Ook bij de meeste 'SuppTrade Eagles' waren de huiszoekingen positief. Alex V. verklaarde dat hij zich in Nederland maandelijks ging bevoorraden met producten uit een Pools lab. Hij betaalde daarvoor telkens 15.000 euro cash. De producten verdeelde hij onder een dertigtal klanten in de regio Antwerpen. De man ontkende dat SuppTrade een dekmantel was en verklaarde dat hij zijn legale en illegale handel altijd strikt gescheiden had gehouden.

De bodybuilders die hij sponsorde, verkochten volgens hem ook op eigen houtje. Van zijn dertien medebeklaagden kregen er drie een celstraf tot één jaar. Vier beklaagden moeten een werkstraf uitvoeren en vijf anderen kregen een opschorting. De laatste kreeg alleen een boete opgelegd. De rechtbank sprak tegen drie beklaagden ook verbeurdverklaringen uit voor in totaal 5.775 euro.

