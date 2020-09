Boechout bedankt "coronahelden" met fotocampagne

Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente zet de gemeente Boechout haar coronahelden in de bloemetjes. Dat doen ze met opvallende foto’s die het straatbeeld kleuren. Aan de bibliotheek prijkt ook een gedicht over de voorbije coronaperiode.

Van 18 tot 25 september loopt de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Tijdens die week zetten verschillende steden en gemeenten hun lokale duurzame helden in de bloemetjes. "In Boechout willen we onze coronahelden bedanken", zegt schepen van Duurzaamheid Kris Swaegers. "De corona-epidemie wijst ons meer dan ooit op het belang van duurzaamheid en globale verbondenheid. Daarom willen we iedereen die bijzondere inspanningen leverde - en nog steeds levert - in de kijker zetten. We zijn dankbaar voor alle geëngageerde burgers, verenigingen, scholen, ondernemingen … Kortom iedereen die meewerkt aan een warme, veerkrachtige samenleving waarin we ons meer verbonden voelen met elkaar", zegt ze.

Fotocampagne en gedicht

Boechout bedankt haar helden onder andere met een opvallende fotocampagne. "Kleurrijke foto’s van lokale helden kleuren het straatbeeld. Bij de kerk in Vremde en aan het gemeentehuis in Boechout hangen twaalf grote banners waarmee we iedereen bedanken. De campagne is bedoeld voor iedereen die zich extra heeft ingezet. Sommige specifieke doelgroepen hebben we ook een gezicht gegeven. Zo is inwoonster Vicky bijvoorbeeld het gezicht voor alle zorg- en verpleegkundigen, symboliseert Danny dan weer alle vrijwilligers enzovoort", legt schepen van Welzijn en Gezondheid Els Augustinus uit. "Al deze mensen werken in onze gemeente dagelijks aan SDG 3: goede gezondheid en welzijn", zegt ze.

Als kers op de taart prijkt er aan de bibliotheek op het Jef Van Hoofplein ook een gedicht van Boechoutenaar Marc Tritsmans. Het gedicht is het eerste deel van een drieluik dat hij schreef over de voorbije coronaperiode. Het volledige gedicht vind je hier.

(Bron en foto's: © gemeente Boechout)