Boechout gaat zichtbaarheid in de Bessemstraat verbeteren

Het gemeentebestuur van Boechout heeft beslist om de geleiding in de Bessemstraat te verbeteren. Er komt een markering die bestaat uit een onderbroken witte aslijn. Deze belijning zal voorzien zijn van reflecterende glasparels die de zichtbaarheid van het straatje verhogen en geleiding geven aan de fietsers.

De Bessemstraat is een trage verbinding die gelegen is in een openruimtegebied. Ze wordt door vele fietsers gebruikt, zowel voor woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer als recreatief. De straat is ook opgenomen binnen de Fietsknooppuntenroutes.

“In samenspraak met natuurverenigingen hebben we nooit openbare verlichting voorzien in deze straat. De open ruimte aan de Koude Beek is ’s nachts zo ook een donker en stiltegebied voor dieren”, zegt schepen van Mobiliteit Rudi Goyvaerts. “Maar omdat de Bessemstraat zo veel gebruikt wordt, willen we er nu toch voor zorgen dat de zichtbaarheid op de weg verbetert”, vertelt hij.

Het gemeentebestuur heeft daarom beslist om in de Bessemstraat een markering aan te brengen door middel van een onderbroken witte aslijn. De belijning zal reflecterende glasparels bevatten die de geleiding verhogen voor alle fietsers. Ook de provincie Antwerpen paste deze techniek al toe op de fietsostrades. De timing van de belijning wordt later nog bepaald en is afhankelijk van de weersomstandigheden.

(bericht en foto : Gemeente Boechout)