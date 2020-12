Boechout geeft subsidies aan 11 projecten in ontwikkelingslanden

De gemeenteraad van Boechout heeft ingestemd met de toekenning van subsidies aan 11 projecten. De subsidies gaan naar projecten van Boechoutenaren of Boechoutse verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking.



‘Met in totaal 48.470 euro ondersteunen we 11 projecten van ontwikkelingssamenwerking,' zegt schepen van Ontwikkelingssamenwerking, Philip Verstappen. 'De hulp gaat heel breed: educatie van kansarme jongeren, opstarten van duurzame landbouw, emancipatie, waterzuivering en bebossing. De nadruk ligt telkens op de autonomie van de bevolking. De organisaties geven kennis en middelen of materialen, maar daarna moeten de mensen er zelf mee aan de slag. We geven ook 2.100 euro voor educatieve projecten van de wereldwinkel.’

Eén van de voorwaarden om subsidies te ontvangen is dat het projecten moeten zijn van Boechoutenaren of Boechoutse verenigingen van ontwikkelingssamenwerking. Er zijn zeven projecten in Afrika. Daarnaast wordt er gewerkt aan projecten in Thailand, Argentinië, Peru en Namibië. De lijst van de ontwikkelingssamenwerkingsprojecten staat binnenkort op de website van de gemeente Boechout.

(Foto: © Pixabay)