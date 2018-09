Boechout in actie tegen zwerfvuil en sluikstorten

Ook in Boechout is de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten een echte uitdaging. Nochtans nam de gemeente al enkele initiatieven. Verenigingen en scholen worden aangemoedigd om deel te nemen aan Operatie Proper, een actie voor meer openbare netheid op en rond de eigen terreinen. Een financiële beloning kan hen over de streep trekken.

Vorig jaar was er een sensibiliseringsactie aan scholen en verenigingen met De Mooimakers. Dit jaar ondertekenen alle scholen van Boechout klassikaal een zwerfvuilcharter.

Scholen worden aangemoedigd om eens een bezoek te brengen aan het recyclagepark. De gemeente werkte met Igean een speelse en educatieve rondleiding uit. Het principe is: de vervuiler betaalt. Op het recyclagepark kan je heel veel, maar niet alles gratis weggooien. Bijvoorbeeld grof vuil en steenpuin worden gewogen. Zo betaal je een eerlijke prijs voor de afvoer en verwerking van je afvalstoffen.

Ook politie draagt steentje bij

In de week van 17 tot 23 september houdt de politie verscherpt toezicht om sluikstort en zwerfvuil tegen te gaan. Wie zijn afval correct in de vuilnisbak gooit, mag rekenen op een complimentje. Zwaardere overtredingen zullen strenger aangepakt worden.

Afval uit grachten en goten vissen

Recent was er een oproep in het infoblad om inwoners aan te moedigen een stuk van het openbaar domein te ‘claimen’. Wie een glasbolsite, plein of perk wil proper houden, krijgt daarvoor alle steun. Een groep mensen heeft zich al aangemeld. Ze vissen tijdens het wandelen afval uit grachten en goten. ‘Als gemeentebestuur kunnen we dit alleen maar toejuichen’, zegt schepen van milieu Mik Renders. ‘Die mensen geven het best mogelijke voorbeeld. Maar spijtig genoeg zijn niet alle mensen even goed bezig. Het is erg om te moeten vaststellen dat er groenafval of zelfs een wasmachine in de gracht gestort worden. Zoiets laat je gratis achter op het recyclagepark! Het is dus nodig dat de gemeente haar zwerfvuilactieplan verder uitrolt om de mensen preventief te benaderen en te sensibiliseren.’

(Bericht : Gemeente Boechout)

(Foto : De Mooimakers)