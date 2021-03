Boechout krijgt een nieuw skatepark

De gemeente Boechout wil nog deze legislatuur een nieuw skatepark realiseren. De locatie daarvoor ligt nu vast: het recreatieterrein de Bunderkes. In afwachting van het nieuwe skatepark zal de gemeente ook het huidige skatepark aan de Molenlei vernieuwen.

“Het huidige skatepark aan het station in de Molenlei is verouderd”, zegt schepen van Jeugd Els Augustinus. “Daarom gaan we tegen 2022 een nieuw en groter skatepark bouwen aan het recreatieterrein van de Bunderkes. Dat is een centraal gelegen plek met voldoende ruimte. Het skatepark zal er een mooie aanvulling zijn op het petanqueveld, het volleybal- en basketbalveld en het seniorenontmoetingscentrum."

Om het skatepark vorm te geven, gaat de gemeente beroep doen op de skaters zelf. “We starten een participatietraject waarin skaters hun ideeën en tips kunnen geven over de toestellen, materialen enzovoort. Op die manier kunnen we het skatepark afstemmen op hun noden”, vertelt de schepen van Jeugd.

De gemeente organiseert ook een infovergadering voor de buurtbewoners en de verenigingen die gebruikmaken van lokalen op de Bunderkes om het traject en de timing toe te lichten.

In afwachting van het nieuwe skatepark zal het huidige skatepark aan de Molenlei vernieuwd worden. “We merken dat skaten populairder is dan ooit. Tijdens de lockdowns was het één van de weinige sporten die jongeren nog konden uitoefenen”, zegt schepen van Sport Rudi Goyvaerts. “We vinden het dan ook belangrijk om tegemoet te komen aan hun vraag naar betere skate-infrastructuur. Daarom proberen we om het huidige skatepark tegen de zomer te vernieuwen”, zegt Rudi Goyvaerts. Het skatepark aan de Molenlei zal ook na de opening van het nieuwe skatepark openblijven.