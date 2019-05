Boechout krijgt EU-subsidie om haar publieke wifi uit te breiden

Dankzij het project WiFi4EU van de Europese Unie krijgt Boechout 15.000 euro om haar publieke wifi uit te breiden en verbeteren. De gemeente denkt onder meer aan het installeren van gratis, openbare wifi op en rond het Jef Van Hoofplein en op en rond de Dorpsplaats in Vremde.

WiFi4EU is een initiatief van de Europese Unie om in zo veel mogelijk gemeenten in Europa gratis wifi op openbare plaatsen mogelijk te maken. Dankzij subsidies kunnen gemeenten wifi-apparatuur plaatsen of verbeteren in parken, overheidsgebouwen, musea en bibliotheken. Boechout is een van de gemeenten binnen de EU die een subsidie van 15.000 euro heeft gekregen. Het systeem werkt met een voucher die de gemeente kan overdragen aan een leverancier van wifi-apparatuur naar eigen keuze.

Schepen Philip Verstappen: “Dankzij deze subsidie kunnen we de wifi op het openbare domein uitbreiden. In de eerste plaats denken we aan het installeren van gratis wifi op en rond het Jef van Hoofplein in Boechout en op en rond de dorpsplaats in Vremde. Daarnaast willen we de publieke toegang tot internet in al onze gebouwen verbeteren. Op die manier krijgen nog meer burgers in Boechout vrije toegang tot internet.”

De gemeente zal ook bekijken of ze de publieke wifi-apparatuur kan combineren met andere smart city-toepassingen zoals de installatie van toestellen om de concentratie van fijn stof te meten.

(bericht : gemeente Boechout - foto : Pixabay)