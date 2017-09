Boechout loodst scholieren veilig naar school

U heeft vanmorgen misschien ook wat traantjes moeten wegvegen of wie weet wat enthousiasme in toom moeten houden. Want het is 1 september, en voor tienduizenden kinderen uit Antwerpen betekent dat de eerste schooldag. En in basisschool Drakenhof in Deurne is dat vandaag extra bijzonder, want hun straat is vanaf nu een schoolstraat. De derde in Antwerpen is dat, en zo wordt er komaf gemaakt met gevaarlijke verkeerssituaties aan de schoolpoort.