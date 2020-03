Boechout maakt schoolomgevingen verkeersveiliger

Ondanks de moeilijke situatie door het COVID19-virus blijft Boechout inzetten op verkeersveiligheid. Dankzij een Vlaamse subsidie kon de gemeente 13 vaste snelheidsinformatieborden plaatsen op de toegangswegen naar de scholen.

De Vlaamse regering heeft 10 miljoen euro vrijgemaakt voor verkeersveiligere maatregelen aan schoolomgevingen. Elke gemeente kon een subsidieaanvraag indienen. Ook Boechout heeft beslist om dat te doen.

Schepen van Verkeer, Rudi Goyvaerts: “Het gaat om kleinschalige projecten die door een snel uitvoerbare ingreep toch een impact op de verkeersveiligheid rond scholen hebben. Zo heeft Boechout ervoor gekozen om 13 vaste snelheidsinformatieborden aan te kopen.”

In eerste instantie was het de bedoeling om op de 13 locaties bi-flashes (palen aan beide zijden van het zebrapad, waarop lichten afwisselend knipperen) te plaatsen, zoals aan de dorpsschool in Vremde gebeurde.

Maar de nieuwe snelheidsinformatieborden hebben een dubbele functie. “Aan het begin en op het einde van de schooldag kondigen ze aan dat de bestuurders een schoolomgeving naderen met een verkeersbord en de tekst ‘Opgelet school’”, legt Goyvaerts uit. “Buiten die uren geven ze met een duim omhoog of omlaag aan of de opgelegde snelheid wordt gerespecteerd of niet.”

De gemeente hoopt zo de verkeersveiligheid rond de scholen te verhogen. “Die borden werken sensibiliserend en wijzen autobestuurders op de aanwezigheid van de schoolomgeving en op hun snelheid. Anderzijds geven ze een hoop informatie die voor de gemeente nuttig kan zijn voor de handhaving, opvolging en evaluatie.”

(bericht en foto : Gemeente Boechout)