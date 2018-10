Eerstelijns-dienstverlening Boechout samen in Peckiusgebouw

Apen eten bananen... tenminste dat is het stereotype beeld dat veel mensen hebben. Maar in de Antwerpse Zoo krijgen gorilla's, chimpanzees en kleinere apensoorten de laatste jaren steeds meer groenten op het menu. Het fruit dat je bij ons in de winkel kan kopen bevat namelijk veel meer suiker dan het fruit dat de dieren in de natuur verzamelen. Te veel fruit op het menu zou in de zoo dus voor allerlei gezondheidsproblemen en zwaarlijvigheid kunnen zorgen. Daarom worden appels en bananen vervangen door sla, worteltjes en kool.