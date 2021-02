Boechout plaatst nachtdiervriendelijke verlichting in Sneppenbosweg

In de Sneppenbosweg, de verbinding tussen de Vremdesesteenweg en de Schaliehoevewijk, is nieuwe verlichting naast het fietspad geplaatst. Over 800 meter staan nu negen nachtdiervriendelijke lichtmasten.

Schepen Philip Verstappen: “Normaal voorzien we geen verlichting op trage verbindingswegen, zeker niet omdat de Sneppenbosweg zich aan de rand van een natuurgebied bevindt. Toch wilden we hier een uitzondering maken. Deze trage weg is een belangrijke verbinding tussen de Schaliehoevewijk en de Vremdesesteenweg. Heel wat sporters gebruiken hem om naar Sportpark Sneppenbos te wandelen of fietsen.”

In samenspraak met Natuurpunt heeft de gemeente ervoor gekozen om op de Sneppenbosweg toch verlichting te plaatsen. “We willen mensen zo veel mogelijk motiveren om met de fiets naar Sportpark Sneppenbos te rijden”, zegt de schepen. “Wanneer mensen de weg niet kunnen gebruiken omdat hij te donker is, moeten ze een lange omweg rijden. Daardoor zijn ze vaker geneigd om de auto in plaats van de fiets te nemen. In het Bessemstraatje bijvoorbeeld plaatsen we geen lichtmasten, omdat er daar wel voldoende alternatieven voor de fietser zijn.”

Na het overleg met Natuurpunt is gekozen voor amberkleurige verlichting. “De kleur van het licht werd aangepast, zodat vleermuizen en andere nachtdieren zo weinig mogelijk worden verstoord. De verlichting staat op lage armaturen en wordt na 23 uur gedoofd.”

(bericht en foto : Gemeente Boechout)