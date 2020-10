Boechout verkozen tot Fietsgemeente 2020

Op het digitale Fietscongres van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft Boechout de titel ‘Fietsgemeente 2020’ gekregen in de categorie van gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. Dankzij de titel krijgt de gemeente een subsidie van 50.000 euro om te investeren in veilig en comfortabel fietsverkeer.

‘Fietsgemeente/fietsstad 2020’ is een wedstrijd van de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Hiermee wil Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, goed lokaal fietsbeleid belonen, inspirerende voorbeelden delen en het belang van lokaal fietsbeleid in de kijker zetten. Dit jaar waren het de Boechoutenaren zelf die over de nominaties beslisten. En jullie vulden massaal de enquête in. Boechout behaalde, samen met Ravels en Zutendaal, de hoogste score in haar categorie. Daarna maakte een studiebureau een analyse van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid en werden die resultaten beoordeeld door een vakjury.

Het is al de derde keer dat Boechout als winnaar uit de bus komt. Ook in de toekomst wil Boechout blijven inzetten op de veiligheid en het comfort van de fietsers. Zo is er een fietspad gepland op de Wommelgemsesteenweg en Broechemsesteenweg en wordt de Dr. Theo Tutsstraat een fietsstraat.