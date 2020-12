Boechout wint #BlijfSporten-award

Nadat Boechout al drie keer de #sportersbelevenmeer-award won, sleept de gemeente dit jaar ook de #BlijfSporten-award in de wacht. Daarmee beloont Sport Vlaanderen de inspanningen die Boechout het afgelopen jaar deed om sporten en bewegen zoveel mogelijk aan te moedigen.

Elk jaar gaat Sport Vlaanderen op zoek naar gemeenten en steden die sport hoog op de agenda zetten. Al drie jaar op rij won Boechout zo de #sportersbelevenmeer-award. Omdat sporten dit jaar anders dan anders verliep, reikte Sport Vlaanderen nu de #BlijfSporten-award uit. Eén van de uitdagingen was om inwoners ertoe aan te zetten outdoor te blijven sporten en bewegen. Dat deed Boechout volop en dus sleepten ze de #BlijfSporten-award in de wacht.

'2020 was een lastig jaar voor iedereen, ook voor sporters. Toch vonden we het belangrijk om onze inwoners zoveel mogelijk in beweging te houden. Daarom lanceerden we in de zomer onze nieuwe Belpop-wandeling en fietsroute #BoechoutFietst, zetten we in juli en augustus om de twee weken een wandeling in de kijker en organiseerden we in november een succesvolle editie van Boechout wandelt en fietst', vertelt schepen van Sport Rudi Goyvaerts. 'We zijn dan ook heel fier dat we de #BlijfSporten-award in ontvangst mogen nemen. En natuurlijk gaan we in 2021 op hetzelfde, sportieve elan verder', besluit hij.