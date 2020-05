Boechoutenaars die openbaar vervoer gebruiken, kunnen mondmasker afhalen

De gemeente Boechout deelt vandaag en morgen in sportpark Sneppenbos PRIORITAIR een stoffen mondmasker uit aan elke inwoner die het openbaar vervoer moet nemen. In een latere fase krijgt elke Boechoutenaar een mondmasker.

In de strijd tegen het coronavirus worden mondmaskers belangrijk. Daarom heeft de gemeente Boechout mondmaskers besteld. Die zullen ze stapsgewijs verdelen onder de bevolking. De eerste stoffen mondmaskers worden vandaag geleverd in Boechout en gaan prioritair naar inwoners die het openbaar vervoer moeten nemen voor het werk. sinds gisteren is een mondmasker of sjaal voor je gezicht immers verplicht op het openbaar vervoer.

Ophalen mondmaskers

Vandaag en morgen kunnen inwoners die het openbaar vervoer echt nodig hebben voor hun werk naar het Sportpark Sneppenbos komen, in de Vremdesesteenweg 224. Dat kan sraks tussen 18 en 20 uur en morgen tussen 8 en 10 uur. Tijdens de verdeling worden uiteraard de afstandsregels gerespecteerd. Wie een mondmasker komt halen, moet zijn identiteitskaart meenemen. Daarnaast moet iedereen een vervoersbewijs of verklaring van de werkgever tonen waarin staat dat je het openbaar vervoer neemt naar je werk. Je mag een mondmasker voor een andere Boechoutenaar komen ophalen, maar ook dan moet je de identiteitskaart van die persoon bij hebben samen met zijn/haar vervoersbewijs of verklaring van de werkgever.

“Wat we absoluut willen vermijden is een ophoping van mensen aan het sportpark. Dat is niet de bedoeling. Tijdens deze eerste verdeling kunnen we enkel een mondmasker geven aan mensen die het nodig hebben om het openbaar vervoer te nemen. We rekenen er ook op dat mensen die al een mondmasker hebben er in deze eerste fase geen komen halen. De bestelde mondmaskers komen immers mondjesmaat binnen. Daarom vragen we aan de andere inwoners om nog even geduld te hebben. We stellen alles in het werk om elke Boechoutenaar zo snel mogelijk een mondmasker te kunnen geven”, benadrukt burgemeester Koen T’Sijen.

Zelf mondmaskers maken

De gemeente doet daarnaast een oproep om zelf mondmaskers te maken volgens het patroon op www.maakjemondmasker.be, in maten small of large. Iedereen die extra mondmaskers maakt, kan ze deponeren in dozen, die in het sas bij de dienst Burger en Welzijn staan, in de IJzerlei 25. Dat kan op maandag tussen 8 en 20 uur, van dinsdag tot donderdag tussen 8 en 16 uur en op vrijdag tussen 8 en 12 uur. De gemeente legt de mondmaskers 72 uur aan de kant, verpakt ze en verdeelt ze daarna verder aan wie ze nodig heeft.