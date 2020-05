Boechouts winkelcentrum klaar voor heropening van winkels

Maandag 11 mei heropenen de handelszaken, ook in Boechout en Vremde. Aan alle winkels zijn er markeringen aangebracht om klanten veilig te laten wachten. In het handelscentrum van Boechout heeft de gemeente een aantal specifieke maatregelen genomen. Zo worden in de Heuvelstraat de voetpaden verbreed en komen er in de Spoorweglei en de Heuvelstraat extra fietsenstallingen. Daarnaast roept de gemeente de inwoners op om zo veel mogelijk lokaal te kopen.

Het gemeentebestuur wil de lokale handelaars zo veel mogelijk ondersteunen bij de heropening van hun zaken en tegelijk de veiligheid van de wachtende klanten garanderen. Daarom heeft het enkele maatregelen genomen. “Samen met de handelaars willen we er alles aan doen opdat inwoners vanaf maandag veilig en gezellig in ons dorp kunnen winkelen. Als klanten zich niet veilig voelen of ergeren, blijven ze weg en gaan ze elders winkelen. Dat willen we vermijden”, zegt burgemeester Koen T’Sijen.

Alle handelaars krijgen affiches met de basisrichtlijnen om aan het raam te hangen en de gemeente brengt aan alle winkels op de voetpaden hartjes aan waar de klanten op 1,5 meter van elkaar kunnen wachten. “Daarnaast geldt vanaf maandag een parkeerverbod in de Heuvelstraat, waardoor de voetpaden verbreed worden. Zo garanderen we een vrije doorgang van 1,5 meter”, zegt Els Augustinus, schepen van Lokale Economie en Middenstand. “De voetpaden in de Jan Frans Willemsstraat worden georganiseerd met eenrichtingsverkeer. Voetgangers moeten daar verplicht rechts aanhouden. De twee permanente laad- en loszones worden ook tijdelijk opgeheven. Laden en lossen is mogelijk voor 9 uur en na 18 uur.”

Om mensen te stimuleren om met de fiets te komen, heeft de gemeente extra fietsenstallingen in de Spoorweglei en Heuvelstraat geplaatst. Het kleine fietsrek aan bakkerij Sint-Jozef wordt afgesloten. “Vanaf 11 mei geldt overal de blauwe zone, met uitzondering van de parking aan het gemeentehuis en de zone voor het voormalig OCMW-gebouw”, legt Augustinus nog uit. “Omdat daar de blauwe zone tijdelijk wordt opgeheven, kunnen bewoners en gebruikers van het openbaar vervoer er langer parkeren. Dat komt ten goede van de capaciteit van de stationsparking.”

Tegelijkertijd doet de gemeente een oproep aan alle inwoners om zoveel mogelijk lokaal te kopen of af te halen. Koen T’Sijen: “Door lokaal te winkelen of af te halen, help je onze middenstand om deze moeilijke periode te overbruggen.”

Handelaars die graag nog een affiche of extra informatie ontvangen, kunnen die opvragen via middenstand@boechout.be.

Meer informatie op www.boechout.be.