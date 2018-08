Boechoutse wijnproductie schiet de hoogte in

Op het Wijndomein Oud Conynsbergh in Boechout zijn vandaag de wijnen van de tweede oogst op de jonge wijngaard voorgesteld. De oogst van 2017 bracht zo'n 4.000 flessen op, maar door de hete zomer verwachten de eigenaars tegen volgend jaar een veelvoud daarvan te kunnen produceren.

Eind juli mikten de acht wijnbouwers van Wijndomein Oud Conynsbergh nog enigszins voorzichtig op 15.000 liter voor de oogst van 2018. Een maand later, nu de oogst bijna binnen is, is die verwachting al opgekrikt naar 30.000 liter. 'De droogte van de voorbije maanden zorgde voor een geweldige oogst', zegt mede-eigenaar Lode Van den Brande. 'Jonge planten - minder dan drie jaar oud - hebben het in deze warme zomer iets moeilijker gehad om te groeien. De wijnranken die iets ouder zijn, hebben dan weer geen moeite met de droogte van de voorbije maanden. Die wortels reiken zeer diep, in Boechout tot 15 meter. Hoe dieper, hoe beter voor de smaak van de wijn.'

De oogst van vorig jaar, op een acht hectaren groot domein met 28.000 wijnranken, leverde 4.000 flessen witte Auxerrois op. Bij de eerste oogst in 2016 waren dat er 1.686. Toen werden alle flessen gebruikt voor een grote proefsessie op het domein. Dit keer zal de wijn ook te koop worden aangeboden, voorlopig enkel bij het bedrijf zelf. Ook voor volgend jaar zouden er nog geen afspraken gemaakt zijn met handelaars.

Break-even in 2020

Het vooropgestelde doel om tegen 2020 break even te draaien, wordt na de geweldige oogst van 2018 niet bijgesteld. 'We willen het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is', klinkt het. Maar de ambitie om te groeien is er wel: tegen 2024 willen de wijnbouwers over een domein van 20 hectaren met 80.000 wijnranken beschikken. Dat zou van Oud Conynsbergh de grootste commerciële wijngaard van de provincie Antwerpen en een van de grootste van Vlaanderen maken. 'Daarbij kunnen we denken aan schuimwijn, rosé en ook rode wijn', zegt Geurt van Rennes. 'De lat ligt hoog.'

Op 2 september organiseert Wijndomein Oud Conynsbergh voor het tweede jaar een wijnfeest, met proefsessies en rondleidingen door de wijngaard. De Auxerrois van 2017 zal dan ook te koop zijn.