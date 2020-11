Economie Boeken als zoete broodjes over te toonbank

Boekhandels krijgen niet zozeer meer bezoekers over de vloer tijdens deze lockdown, maar de mensen die komen, die slaan wel meteen een voorraad in. Ook voor de boekhandelaars zelf was het een verrassing, maar boekhandels zijn wel degelijk essentiële winkels en mogen dus openblijven tijdens de lockdown, in tegenstelling tot veel andere zaken.