Boeken en cd's voor een prikje

Wie maar niet genoeg krijgt van boeken kon vandaag z'n slag slaan in het bibliotheekmagazijn Kotter in de wijk Luchtbal. Een grote oplage aan boeken en strips, maar ook cd's en dvd's werden daar verkocht ten voordele van 11.11.11. De Antwerpse bibliotheken organiseerden vandaag voor de vijfde keer hun traditionele boekenverkoop en die kon op een grote opkomst rekenen. Voor een prikje konden de bezoekers een lading boeken op de kop tikken. Het uitzonderlijk grote aantal cd's en dvd's was een leuk een extraatje. De volledige opbrengst van de verkoopdag gaat naar de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging van 11.11.11, met dit jaar extra aandacht voor migratie en vluchtelingen.